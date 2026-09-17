Amroha News: 25 से चार अक्तूबर तक निरस्त रहेगी मुरादाबाद-गाजियाबाद मेमो पैसेंजर ट्रेन

विज्ञापन



लगातार 10 दिन ट्रेन के बंद रहने से अमरोहा समेत आसपास के स्टेशनों से गाजियाबाद और मुरादाबाद की ओर आने-जाने वाले दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यह ट्रेन अप और डाउन दोनों ओर की मेमो ट्रेन निरस्त रहेगी। इस ट्रेन से बड़ी संख्या में स्थानीय यात्री सफर करते हैं। ऐसे में ट्रेन के निरस्त रहने के दौरान यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। रेलवे की ओर से ब्लॉक को लेकर ट्रेनों के संचालन में यह बदलाव किया गया है। यह ट्रेन सुबह के समय मुरादाबाद से गाजियाबाद के लिए चलती है और उसी दिन गाजियाबाद से शाम को वापस आती है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि गाजियाबाद में दस दिन तक मरम्मत का काम चलेगा। जिस कारण ब्लॉक लिया गया है। इसकी वजह से ही मेमो पैसेंजर ट्रेन 25 सितंबर से 4 अक्तूबर तक निरस्त रहेगी।

विज्ञापन

अमरोहा। गाजियाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या चार पर रेल लाइन एवं स्लीपर बदलने का काम कराया जाएगा। जिसकी वजह से दस दिन के लिए ब्लॉक रहेगा। इसकी वजह से मुरादाबाद-गाजियाबाद मेमो पैसेंजर ट्रेन 25 सितंबर से 4 अक्तूबर तक निरस्त रहेगी। इससे स्थानीय यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।