Amroha News: देवी-देवताओं और महापुरुषों के नाम होंगे तिगरी के घाट

विज्ञापन

अपर जिला मुख्य अधिकारी राकेश सिंह ने बताया कि राजकीय गंगा मेला तिगरी में हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस बार मेला क्षेत्र को 24 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में अलग-अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। घाटों के नामों में राम घाट, सरस्वती धार, सरयू धार, कृष्ण धार, भागीरथ धार, मंदाकिनी धार, शंकर धार और यमुना धार शामिल हैं।इसके अलावा दुर्गा धार, गोमुख धार, संगम धार, लव-कुश धार, हनुमान धार, अलकनंदा धार, महर्षि वाल्मीकि घाट और चंडी घाट के नाम भी शामिल किए गए हैं। भगत सिंह धार, महर्षि वेदव्यास धार, किसान धार और ज्योतिबा फुले धार के नाम से घाट बनाए गए हैं। वहीं, धार्मिक नगरी और भगवान श्रीकृष्ण की लीलास्थली से जुड़े मथुरा, वृंदावन और गोकुल के नाम पर भी घाटों का नामकरण किया गया है। अंतिम घाट का नाम ब्रह्मा घाट रखा गया है।