फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   The cremation ground structure built in Sateda has been submerged in the waters of the Ganges.

Amroha News: सतेड़ा में बना श्मशान घाट का भवन गंगा के पानी में समाया

Fri, 11 Sep 2026 01:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
The cremation ground structure built in Sateda has been submerged in the waters of the Ganges.
हसनपुर। तहसील क्षेत्र के गंगापूठ धाम सतेड़ा में जलस्तर बढ़ने के साथ गंगा का कटान अब भयावह रूप ले चुका है। दो चबूतरे कटान की भेंट चढ़ने के बाद, आखिरकार 16 साल पहले करीब 14 लाख रुपये की लागत से बना श्मशान घाट का मुख्य भवन भी तेज बहाव के कारण गंगा की धार में समा गया।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने भवन को बचाने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन बचाया ना जा सका। हालांकि इससे पहले ग्रामीणों ने श्मशान घाट का टीनशेड उखाड़कर सुरक्षित स्थान पर रख लिया था, गंगा नदी के उफान के आगे श्मशान घाट का भवन ना बच सका। इससे पहले कबीरपुर-धौरिया के श्मशान घाट की तरह सतेड़ा का यह श्मशान घाट भी पूरी तरह नदी में विलीन हो गया है, जिससे क्षेत्र में भारी अफरा-तफरी का माहौल है। कटान का दायरा बढ़ता हुआ अब सीधे तटबंध तक आ पहुंचा है, जिससे किसानों की सैकड़ों बीघा में खड़ी सब्जी, गन्ना, धान, मक्का और चारे की फसलें जलमग्न होकर पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। इससे पहले सिरसा गुर्जर और सतेड़ा की मड़ैया के कई छप्परदार घर भी कटान की चपेट में आकर बह चुके हैं।
विज्ञापन

हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि गंगा के कटान प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। राजस्व व सिंचाई विभाग की टीम को मौके पर तैनात कर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed