पीडीए की एकजुटता के आगे भाजपा का अन्याय नहीं टिकेगा: रामजी लाल सुमन

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उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में कुशासन, भ्रष्टाचार और लूट बढ़ी है तथा जनता सब जान चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने का संकल्प भी दिलाया। जिलाध्यक्ष मस्तराम सिंह यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग परेशान हैं। उनके मुताबिक किसानों को फसल का उचित मूल्य और खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने सरकारी अस्पतालों, थानों और कार्यालयों में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। पूर्व जिलाध्यक्ष एससी प्रकोष्ठ आलोक भारती एडवोकेट ने कहा कि देश के विकास के लिए वैज्ञानिक सोच, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और किसानों की प्रगति जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मिशन-2027 के लिए अभी से जुटने का आह्वान किया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मस्तराम सिंह यादव ने की और संचालन जिला महासचिव चंद्रपाल सैनी ने किया। इस दौरान लता सागर, संतराम सिंह यादव, शाहजेब खां, बदर कुरैशी, महमूद अली, सर्वेश सैनी और अतीक अहमद मौजूद रहे।

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अमरोहा। सपा की बैठक में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए की एकजुटता के आगे भाजपा का अन्याय और अत्याचार टिकने वाला नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 15 नवंबर को आगरा में होने वाले दलित सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया।