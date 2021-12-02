Amroha News: रजबपुर में सड़क किनारे खड़े किशोर को कार ने मारी टक्कर, मौत

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मुरादाबाद के मझौला क्षेत्र के जयंतीपुर पुरानी आबादी निवासी राकेश के मुताबिक, विशाल 20 अगस्त को दोस्तों पीयूष और प्रमोद के साथ गढ़मुक्तेश्वर गया था। 22 अगस्त सुबह करीब छह बजे टेंपो से लौटते समय रजबपुर के जियो पेट्रोल पंप के पास वह टेंपो से उतरकर सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान मुरादाबाद की ओर से आई कार ने उसे टक्कर मार दी।स्थानीय लोगों ने विशाल को वेंक्टेश्वरा यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया, जहां से मेरठ रेफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद 22 अगस्त को अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। संवाद