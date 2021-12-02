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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Teenager standing by the roadside in Rajabpur struck by car, dies.Teenager standing by the roadside in Rajabpur struck by car, dies.

Amroha News: रजबपुर में सड़क किनारे खड़े किशोर को कार ने मारी टक्कर, मौत

Fri, 28 Aug 2026 02:05 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 28 Aug 2026 02:05 AM IST
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Teenager standing by the roadside in Rajabpur struck by car, dies.Teenager standing by the roadside in Rajabpur struck by car, dies.
रजबपुर। हाईवे किनारे पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़े 17 वर्षीय विशाल सैनी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में मेरठ ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मुरादाबाद के मझौला क्षेत्र के जयंतीपुर पुरानी आबादी निवासी राकेश के मुताबिक, विशाल 20 अगस्त को दोस्तों पीयूष और प्रमोद के साथ गढ़मुक्तेश्वर गया था। 22 अगस्त सुबह करीब छह बजे टेंपो से लौटते समय रजबपुर के जियो पेट्रोल पंप के पास वह टेंपो से उतरकर सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान मुरादाबाद की ओर से आई कार ने उसे टक्कर मार दी।
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स्थानीय लोगों ने विशाल को वेंक्टेश्वरा यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया, जहां से मेरठ रेफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद 22 अगस्त को अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। संवाद
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