फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Six-year-old child dies after falling from roof while catching a kite.

Amroha News: पतंग पकड़ते समय छत से गिरकर छह वर्षीय मासूम की मौत

Thu, 17 Sep 2026 02:10 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 17 Sep 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
Six-year-old child dies after falling from roof while catching a kite.
सैदनगली (अमरोहा)। कस्बे में बुधवार को पतंग पकड़ते समय दो मंजिला छत से गिरकर छह वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
विज्ञापन

सैदनगली कस्बे में मोनू अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते हैं। बुधवार को उनका छह वर्षीय बेटा मकान की छत पर पतंग पकड़ रहा था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने के कारण वह सीधे नीचे जा गिरा। दो मंजिला मकान से गिरने पर मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में परिजन और आसपास के लोग उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। मासूम की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed