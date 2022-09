{"_id":"6330a070abf06b66341cb0a3","slug":"shardiya-navratri-will-start-from-today-huge-crowd-gathered-in-the-markets-for-shopping-jpnagar-news-mbd44234545","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shardiya Navratri will start from today, huge crowd gathered in the markets for shopping","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shardiya Navratri will start from today, huge crowd gathered in the markets for shopping

मुरादाबाद ब्यूरो

Updated Mon, 26 Sep 2022 12:09 AM IST Updated Mon, 26 Sep 2022 12:09 AM IST

सार आज से शुरू होंगे शारदीय नवरात्र, बाजारों में खरीददारी के लिए उमड़ी भारी भीड़अमरोहा।नौ दिन के व्रत में अन्न से परहेज किया जाता है, इसलिए बाजार में कुट्टू, फल, व्रत के अन्य सामानों की भी दुकानों पर भीड़ उमड़ी रही।मंदिरों के बाहर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है।

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

आज से शुरू होंगे शारदीय नवरात्र, बाजारों में खरीददारी के लिए उमड़ी भारी भीड़

अमरोहा। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। जिसके चलते बाजार पूरी तरह गुलजार रहे। बारिश के बाद भी बाजार में खरीदारी के लिए भारी भीड़ रही। देवी मंदिरों को सजाया गया।

सोमवार से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। कोरोना काल के बाद इस बार शारदीय नवरात्र पर बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली। नवरात्र पर्व को लेकर महिला श्रद्घालुओं में काफी उत्साह है। बाजारों में खरीददारी करने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। पूजा के लिए कलश, नारियल, चुनरी, रोली, पान, घी, धूप बत्ती, अगरबत्ती, लोंग, सुपारी, कपूर सहित पूजा में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री खरीद रही हैं। नौ दिन के व्रत में अन्न से परहेज किया जाता है, इसलिए बाजार में कुट्टू, फल, व्रत के अन्य सामानों की भी दुकानों पर भीड़ उमड़ी रही। नवरात्र की तैयारियों के मद्देनजर देवी मंदिरों को खूब अच्छी तरह से सजाया गया है। मंदिरों के बाहर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। मंदिरों में पूजा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।