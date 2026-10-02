अमरोहा कचहरी की सुरक्षा में चूक: स्मैक तस्करों का कोर्ट के कटघरे से वीडियो वायरल, मूंछ पर ताव देते दिखे आरोपी

अमरोहा में कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। स्मैक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों का 47 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कैमरा कचहरी की चौखट से लेकर कोर्ट के कटघरे तक पहुंच गया। वीडियो में कोर्ट के भीतर कटघरे में खड़े आरोपी हथकड़ी दिखाने के साथ मूंछों पर ताव देते नजर आए। वीडियो कभी आगे तो कभी पीछे से बनाया गया। इससे यह सवाल उठ रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपियों तक कैमरा कैसे पहुंचा और कोर्ट परिसर के अंदर वीडियो बनाने की अनुमति कैसे मिली।

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