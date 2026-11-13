Amroha News: तिगरी मेले में सुरक्षा का घेरा होगा मजबूत, डीआईजी ने डीएम-एसपी के साथ परखीं तैयारियां

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डीआईजी ने नाव से गंगा घाटों का निरीक्षण कर गोताखोरों, नावों और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए। उन्होंने स्नान के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और किसी भी अप्रिय घटना पर तत्काल बचाव कार्य शुरू करने को कहा। अधिकारियों ने पेयजल, शौचालय, प्रकाश, चिकित्सा शिविर और साफ-सफाई की व्यवस्था भी देखी। सभी इंतजाम समय से पूरे करने के निर्देश दिए।एसपी लखन सिंह यादव ने मेला पुलिस कोतवाली और कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा। मेले में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। पुलिसकर्मियों को आपसी समन्वय के साथ ड्यूटी निभाने और आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।इस दौरान एएसपी अखिलेश भदौरिया, एसडीएम धनौरा शैलेश कुमार दुबे और सीओ अंजलि कटारिया मौजूद रहे।