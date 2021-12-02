Amroha News: पहली पत्नी के रहते कर ली दूसरी शादी, पति समेत छह लोगों पर प्राथमिकी

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नौगावां सादात। बिजनौर के गांव चादपुर निवासी सीआईएसएफ में कार्यरत महिला ने पति पर पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी शादी वर्ष 2010 में नौगावां सादात क्षेत्र के रामपुर सफेद निवासी कमलवीर सिंह से हुई थी। उनकी दो बेटियां हैं। आरोप है कि शादी के बाद से पति और ससुर दहेज व पैसों के लिए उसे प्रताड़ित करते रहे। वर्ष 2019 में उसने बैंक से चार लाख रुपये का ऋण लेकर पति को दिया, लेकिन व्यवहार में सुधार नहीं हुआ। आरोप है कि पति ने उसके चरित्र पर सवाल उठाते हुए विभाग में कई शिकायतें भेजीं, लेकिन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य नहीं दिया। महिला के मुताबिक, पति ने उसकी जानकारी के बिना प्रीति यादव नाम की महिला से दूसरी शादी कर ली। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उस महिला के परिवार को बताया कि कमलवीर सिंह का तलाक हो चुका है। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि मामले में कमलवीर सिंह, शकुंतला, अंजू, मंजू, संजू, राजमाला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।