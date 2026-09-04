Amroha News: ग्राम समाज की भूमि कब्जा मुक्त कराने गई पुलिस टीम के साथ हाथापाई
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Fri, 04 Sep 2026 02:19 AM IST
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बछरायूं(अमरोहा)। थाना क्षेत्र के गांव तोमड़ा में मदरसे के बराबर में स्थित ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त कराने गए पुलिसकर्मियों के साथ दूसरे समुदाय के लोगों पर ने अभद्रता का आरोप लगा है। मदरसे के बराबर में रहने वाले पूर्व फौजी के घर पर भी पथराव किया गया। इसमें एक ग्रामीण की चोटें आई हैं। पुलिस ने इस संबंध में एक युवक का शांति भंग की आशंका में चालान किया है।
ग्राम तोमड़ा में मदरसे के बराबर में ग्राम समाज की भूमि खाली पड़ी हुई है। यह भूमि ग्रामवासियों के पानी की निकासी के काम आती है। बीते मंगलवार को गांव के लोगों ने एसडीएम को एक शिकायतीपत्र देकर आरोप लगाया था कि गांव के दूसरे समुदाय के लोग मदरसे के बराबर में स्थित ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने तहसील में प्रदर्शन भी किया था।
बृहस्पतिवार को तहसीलदार ने गांव जाकर अपनी मौजूदगी में ग्राम समाज की भूमि की पैमाइश कर निशान लगवा दिए थे। राजस्व विभाग की टीम पुलिसकर्मियों को साथ लेकर जेसीबी से ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त करा रही थी। आरोप है कि मदरसे के बराबर में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों ने राजस्व टीम के साथ अभद्रता शुरू कर दी। मदरसे के बराबर में रहने वाले पूर्व फौजी इशम सिंह के घर पर भी पथराव किया गया। उनके भाई श्याम सिंह पथराव में घायल हो गए। दूसरे समुदाय की एक किशोरी ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की। पुलिस मौके से एक युवती समेत एक युवक को थाने ले आई।
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थानाध्यक्ष अतवीर सिंह चौहान ने पुलिस के साथ हाथापाई की बात से इन्कार करते हुए बताया कि दूसरे समुदाय की किशोरी मानसिक रूप से बीमार है। उसको नियंत्रित करने के दौरान वह महिला पुलिसकर्मियों से अभद्रता कर रही थी। मौके पर पूरी तरह शांति है। इरशाद नाम के युवक का शांतिभंग की आशंका में चालान किया गया है।
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ग्राम तोमड़ा में मदरसे के बराबर में ग्राम समाज की भूमि खाली पड़ी हुई है। यह भूमि ग्रामवासियों के पानी की निकासी के काम आती है। बीते मंगलवार को गांव के लोगों ने एसडीएम को एक शिकायतीपत्र देकर आरोप लगाया था कि गांव के दूसरे समुदाय के लोग मदरसे के बराबर में स्थित ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने तहसील में प्रदर्शन भी किया था।
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बृहस्पतिवार को तहसीलदार ने गांव जाकर अपनी मौजूदगी में ग्राम समाज की भूमि की पैमाइश कर निशान लगवा दिए थे। राजस्व विभाग की टीम पुलिसकर्मियों को साथ लेकर जेसीबी से ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त करा रही थी। आरोप है कि मदरसे के बराबर में रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों ने राजस्व टीम के साथ अभद्रता शुरू कर दी। मदरसे के बराबर में रहने वाले पूर्व फौजी इशम सिंह के घर पर भी पथराव किया गया। उनके भाई श्याम सिंह पथराव में घायल हो गए। दूसरे समुदाय की एक किशोरी ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की। पुलिस मौके से एक युवती समेत एक युवक को थाने ले आई।
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थानाध्यक्ष अतवीर सिंह चौहान ने पुलिस के साथ हाथापाई की बात से इन्कार करते हुए बताया कि दूसरे समुदाय की किशोरी मानसिक रूप से बीमार है। उसको नियंत्रित करने के दौरान वह महिला पुलिसकर्मियों से अभद्रता कर रही थी। मौके पर पूरी तरह शांति है। इरशाद नाम के युवक का शांतिभंग की आशंका में चालान किया गया है।