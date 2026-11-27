दूध की गुणवत्ता से समझौता किए बिना बढ़ाना होगा उत्पादन : गुरेंद्र
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:15 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:15 AM IST
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अमरोहा। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है, लेकिन नकली और मिलावटी दूध गंभीर चुनौती है। उत्पादन बढ़ाने के साथ शुद्धता बनाए रखना जरूरी है। यह बात बृहस्पतिवार को विकास भवन सभागार में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख गुरेंद्र सिंह ढिल्लों ने कही।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आभा दत्त ने बताया कि श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दूध के पोषण संबंधी लाभों के प्रति जागरूकता और दुग्ध किसानों व सहकारी आंदोलन के योगदान को सम्मानित करना है। उन्होंने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।
शासन से नामित नोडल अधिकारी एवं उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हापुड़ डॉ. रोहताश कुमार ने नस्ल सुधार और स्वच्छ दूध उत्पादन की जानकारी दी। परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अम्बरीश कुमार ने वैज्ञानिक पशुपालन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।
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गुरेंद्र सिंह ढिल्लों ने कहा कि मिलावटी खानपान से मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। दूध की शुद्धता सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने गौशाला संचालकों और केयरटेकरों से सेवाभाव से गोवंश की देखभाल करने का आह्वान किया।
इस दौरान बेहतर संचालन के लिए चकुनी, चंदनकोटा, बरखेड़ा राजपूत, डींगरा, मऊ मयचक, खैया माफी और साथलपुर के गौ आश्रय स्थल संचालकों को सम्मानित किया गया। संचालन उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. निलय कुमार और पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजेंद्र सिंह ने किया।
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मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आभा दत्त ने बताया कि श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दूध के पोषण संबंधी लाभों के प्रति जागरूकता और दुग्ध किसानों व सहकारी आंदोलन के योगदान को सम्मानित करना है। उन्होंने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।
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शासन से नामित नोडल अधिकारी एवं उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हापुड़ डॉ. रोहताश कुमार ने नस्ल सुधार और स्वच्छ दूध उत्पादन की जानकारी दी। परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अम्बरीश कुमार ने वैज्ञानिक पशुपालन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।
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गुरेंद्र सिंह ढिल्लों ने कहा कि मिलावटी खानपान से मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। दूध की शुद्धता सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने गौशाला संचालकों और केयरटेकरों से सेवाभाव से गोवंश की देखभाल करने का आह्वान किया।
इस दौरान बेहतर संचालन के लिए चकुनी, चंदनकोटा, बरखेड़ा राजपूत, डींगरा, मऊ मयचक, खैया माफी और साथलपुर के गौ आश्रय स्थल संचालकों को सम्मानित किया गया। संचालन उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. निलय कुमार और पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजेंद्र सिंह ने किया।