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मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आभा दत्त ने बताया कि श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दूध के पोषण संबंधी लाभों के प्रति जागरूकता और दुग्ध किसानों व सहकारी आंदोलन के योगदान को सम्मानित करना है। उन्होंने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।शासन से नामित नोडल अधिकारी एवं उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हापुड़ डॉ. रोहताश कुमार ने नस्ल सुधार और स्वच्छ दूध उत्पादन की जानकारी दी। परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अम्बरीश कुमार ने वैज्ञानिक पशुपालन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।गुरेंद्र सिंह ढिल्लों ने कहा कि मिलावटी खानपान से मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। दूध की शुद्धता सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने गौशाला संचालकों और केयरटेकरों से सेवाभाव से गोवंश की देखभाल करने का आह्वान किया।इस दौरान बेहतर संचालन के लिए चकुनी, चंदनकोटा, बरखेड़ा राजपूत, डींगरा, मऊ मयचक, खैया माफी और साथलपुर के गौ आश्रय स्थल संचालकों को सम्मानित किया गया। संचालन उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. निलय कुमार और पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विजेंद्र सिंह ने किया।