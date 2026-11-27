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भजन संध्या की शुरुआत अर्पित कौशिक ने गणेश और सरस्वती वंदना से की। उन्होंने ‘ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी’ और ‘मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है’ भजन सुनाए। वृंदावन से आईं अंजलि श्यामप्रिया ने ‘मैंने तेरे ही भरोसे खाटू सागर में नैया डाल दी’ और ‘देना है तो दीजिए जन्म-जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ’ भजनों से श्रद्धालुओं को भक्तिरस में डुबो दिया। देर रात तक बाबा का गुणगान चलता रहा। श्रद्धालुओं को मोरछड़ी का झाड़ा भी लगाया गया।सेवादार दीपक शर्मा ने कहा कि बाबा के दरबार में सच्चे मन से अर्जी लगाने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष प्रवीन अग्रवाल, पूर्व पालिकाध्यक्ष राजेश सैनी, नमन रस्तौगी, सौरभ, सर्वेश शर्मा, सचिन कुमार, नरेंद्र अग्रवाल और आशीष कुमार आदि मौजूद रहे।