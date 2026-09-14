Amroha News: 13 करोड़ से लड़खड़ाई बिजली में दौड़ेगा करंट

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जर्जर तारों से लाइन फाल्ट व लाइन लॉस और ओवरलोड ट्रांसफार्मरों से आपूर्ति प्रभावित होती है। गर्मी में समस्या बढ़ जाती है। इससे पहले बिजनेस प्लान-प्रथम में 32 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 28 करोड़ मंजूर हुए। इसके तहत विभिन्न विद्युत कार्यों के साथ हसनपुर के शीतला सराय में नया बिजलीघर बनाया जा रहा है और करीब 150 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है।दूसरे चरण में 13 करोड़ रुपये से खराब तारों को प्राथमिकता पर बदला जाएगा और जरूरत के अनुसार ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ेगी। इससे फाल्ट व लाइन लॉस कम होने के साथ बिजली आपूर्ति में सुधार की उम्मीद है।जिले में बिजनेस प्लान-प्रथम के तहत स्वीकृत कार्य चल रहे हैं। बिजनेस प्लान-दो के तहत 13 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद प्रस्तावित कार्य शुरू कराए जाएंगे। इसके बाद बिजली व्यवस्था में और सुधार होगा।- राजीव कुमार दुबे, अधीक्षण अभियंता........पुलिस लाइन के बन रहा अलग फीडरअमरोहा। पुलिस लाइन के लिए 1400 किलोवाट का अलग फीडर बनाया जा रहा है। जिससे पुलिस लाइन को आपूर्ति दी जाएगी। एसडीओ अवधेश सिंह ने बताया कि कलक्ट्रेट बिजलीघर से पुलिस लाइन के लिए लाइन जा रही है। बिजलीघर में भी अलग से फीडर तैयार कराया जा रहा है। पुलिस लाइन में भी अलग ही फीडर बनेगा। जिससे उनको आपूर्ति दी जाएगी।.....धनौरा में नया फीडर बनेगा, क्षेत्र के सात बिजलीघरों में लगाए जाएंगे 70 नए ट्रांसफार्मरमंडी धनौरा। नगर और ग्रामीण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के लिए करीब एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजा गया है। इसके तहत नए ट्रांसफार्मर लगाने के साथ नगर में बिजली का भार अलग-अलग फीडरों में बांटा जाएगा।गर्मियों में तहसील और शेरपुर चुंगी फीडर पर अधिक भार से ट्रिपिंग व लो वोल्टेज की समस्या बढ़ जाती है। वर्तमान में तहसील फीडर पर करीब 200, शेरपुर चुंगी पर 180 और कंचन बाजार फीडर पर 60 एम्पियर भार है। उपखंड अधिकारी राजन कुमार के अनुसार नया फीडर बनाया जाएगा। इसके लिए 100 केवीए के चार और 63 केवीए का एक ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा।क्षेत्र के सातों बिजलीघरों की क्षमता बढ़ाने के लिए 70 नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे, जिन पर करीब 50 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। विभाग के अनुसार इससे फीडरों का भार कम होगा और अगली गर्मियों में लो वोल्टेज व ट्रिपिंग से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। संवादजिले में 3.81 लाख बिजली उपभोक्ता, 70 बिजलीघरों से हो रही आपूर्तिजिले में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को 70 बिजलीघरों के जरिये बिजली की आपूर्ति की जा रही है। करीब एक हजार से अधिक ट्रांसफार्मर लगे हैं। इनसे करीब 3.81 लाख बिजली उपभोक्ताओं को आपूर्ति मिलती है।