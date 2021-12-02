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Amroha News: जिले में 1200 मतदाताओं पर बने मतदान स्थल, अंतिम सूची जारी

Tue, 10 Nov 2026 12:13 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:13 AM IST
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Polling stations set up for every 1,200 voters in the district; final list released
अमरोहा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत जिले में मतदान स्थलों का नए सिरे से संभाजन किया गया है। अब अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर मतदान स्थल निर्धारित किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके बाद मतदान स्थलों की अंतिम सूची भी प्रकाशित कर दी गई है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि 39-धनौरा (अनुसूचित जाति), 40-नौगावां सादात, 41-अमरोहा और 42-हसनपुर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान स्थलों का संभाजन किया गया है। मतदान स्थलों की सूचियों का अंतिम प्रकाशन सात नवंबर को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत कराया गया है। उन्होंने बताया कि अंतिम सूची जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और सभी तहसील स्थित उपजिलाधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति कार्यदिवस में संबंधित कार्यालय पहुंचकर सूची का निरीक्षण कर सकता है। इसके अलावा जिले की आधिकारिक वेबसाइट [amroha.nic.in](https://amroha.nic.in?utm_source=chatgpt.com) पर डीईओ पोर्टल के माध्यम से भी मतदान स्थलों की सूची देखी जा सकती है। निर्वाचन विभाग के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या संतुलित रखना और मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाना है।
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