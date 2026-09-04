Amroha News: बारिश में किसान के घर का हिस्सा और पशुशाला गिरी

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खेत के पास स्थित घर में मोमिन ने बताया कि मकान के नीचे की मिट्टी जलभराव से कट गई थी। इससे मकान का एक हिस्सा ढह गया और पशुशाला पर पड़ी मसालेदार चादरें टूटकर बिखर गईं। हादसे के समय वह दूसरे कमरे में सो रहे थे। पशुशाला में बंधी भैंस भी मलबे की चपेट में आने से बाल-बाल बच गई।किसान ने प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि नुकसान का आकलन कराया जाएगा। संवाद