Amroha News: मस्जिद की पुताई करते समय पेंटर की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत

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ऊंचाई से गिरने पर उसके सिर में गंभीर चोट आई। साथी मजदूर और मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मोहल्ला कटकुई (मकबरा) निवासी हारिस शनिवार सुबह करीब 10:50 बजे मोहल्ला शिवद्वारा स्थित मदीना मस्जिद में पुताई कर रहे थे।वह ऊपरी मंजिल पर सीढ़ी लगाकर काम कर रहे थे। इसी दौरान सीढ़ी फिसलने से उनका संतुलन बिगड़ गया और वह तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरे। तेज आवाज सुनकर अन्य मजदूरों में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदस्यों और साथी मजदूरों ने घायल हारिस को निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।हारिस की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते परिजन अस्पताल पहुंचे और शव घर ले गए। परिजनों ने पुलिस कार्रवाई से इन्कार कर दिया। शनिवार शाम गमगीन माहौल में शव को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। युवक की अचानक मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने हादसे की जानकारी से इन्कार किया है।