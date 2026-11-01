तिगरी मेले की तैयारियों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीएम

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डीएम ने घाटों और मुख्य मार्गों पर रोशनी, शुद्ध पेयजल, शौचालय, चेंजिंग रूम, बैरिकेडिंग, मोबाइल नेटवर्क और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। लंबित निविदाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। अग्निशमन विभाग को संसाधन और स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस, चिकित्सक व दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।बैठक में एडीएम गरिमा सिंह, एडीएम न्यायिक धीरेंद्र प्रताप सिंह, एसडीएम शैलेश कुमार दुबे, एएसपी अखिलेश भदौरिया और सीओ अंजलि कटारिया मौजूद रहे।घाटों और संवेदनशील स्थानों पर तैनात होगी पुलिसएएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मेले में सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। प्रमुख घाटों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पार्किंग और रूट प्रबंधन किया जाएगा। प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। उन्होंने बताया कि रविवार को पुलिस की एक टीम मेला परिसर में पहुंच जाएगी।डीएम ने मेला स्थल का किया निरीक्षणबैठक के बाद डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ मेला स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर तैयारियों की स्थिति देखी और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेला शुरू होने से पहले सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।