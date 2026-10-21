Amroha News: राखी फोटो स्टूडियो मामले में अभी तक नहीं हुई कार्रवाई

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जिले की 576 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2022 से 2025 के बीच राखी फोटो स्टूडियो से स्टेशनरी खरीदी गई। छह ब्लॉकों में करीब 80 लाख रुपये की खरीद का रिकॉर्ड मिला, जबकि फर्म ने 1.58 करोड़ रुपये की आपूर्ति का विवरण दिया। जांच में करीब 50 लाख रुपये की कर देनदारी और जुर्माना बनता पाया गया। चार नोटिस के बावजूद फर्म ने जवाब नहीं दिया और न ही धनराशि जमा कराई।तत्कालीन कमिश्नर से शिकायत के बाद जीएसटी विभाग ने जांच रिपोर्ट पंचायत राज विभाग को भेजी थी। जांच में बिलों में गड़बड़ी और अधिक भुगतान सामने आया। इससे पहले 11 ग्राम पंचायत सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई थी।डीपीआरओ नितिन कुमार ने बताया कि 37 ग्राम पंचायत अधिकारियों से खर्च का ब्योरा मांगा गया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद 16 अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई और 21 ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ संस्तुति की गई। उनसे वसूली भी होगी। पीडी अम्बरीश कुमार ने बताया कि फाइल का परीक्षण किया जा रहा है, इसके बाद कार्रवाई होगी।.......इन पंचायत सचिवों को जारी हो चुकी है प्रतिकूल प्रविष्टिअभिषेक कुमार अमरोहा, महेश कुमार धनौरा, रजत यादव धनौरा, संदीप सिंह धनौरा, माेहम्मद अनस गंगेश्वरी, स्वप्निल हसनपुर, विकास कुमार हसनपुर, विपिन कुमार हसनपुर, विपिन कुमार यादव हसनपुर, देवेश कुमार जोया, हेमलता, नीरज कुमार जोया, सचिनपाल जोया, सत्यम बंसल जोया, मोहित चौधरी जोया, परवेंद्र सिंह जोया।......ग्राम्य विकास विभाग के इन सचिवों के खिलाफ की गई संस्तुतिसतेंद्र सिंह, शहरोज अली अमरोहा ब्लॉक, राजीव सिंह धनौरा, आंचल धनौरा, दीपक कुमार गंगेश्वरी, धर्मपाल सिंह गंगेश्वरी, कपिल कुमार यादव गंगेश्वरी, कृपाल सिंह गंगेश्वरी, पुष्पेंद्र चौहान गंगेश्वरी, कपिल कुमार गंगेश्वरी, अतर सिंह हसनपुर, अविनेश कुमार हसनपुर, धर्मेंद्र सिंह हसनपुर, दिनेश कुमार हसनपुर, कावेंद्र सिंह हसनपुर, खुर्शीद अहमद हसनपुर, पुष्पेंद्र सिंह हसनपुर, रामनिवास हसनपुर, विजेंद्र कुमार त्यागी जोया, सुमित कुमार जोया, आलोक कुमार जोया।.....