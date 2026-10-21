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Amroha News: सिंदूरदान और कलश विसर्जन के साथ मां भगवती को दी विदाई

Wed, 21 Oct 2026 01:23 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:23 AM IST
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Goddess Bhagwati was bid farewell with the *sindoor-daan* (offering of vermilion) and the immersion of the *kalash* (sacred pot).
अमरोहा। श्री वासुदेव तीर्थधाम में मंगलवार को मां भगवती के सिंदूरदान, कलश विसर्जन और शांति पाठ के साथ नौ दिवसीय शारदीय नवरात्र महोत्सव का समापन हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने पूजन-अर्चन कर परिवार की सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना की।
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कार्यक्रम में प्रातःकाल मां भगवती का पूजन किया हुआ। दोपहर एक बजे महिलाओं ने मां की प्रतिमा पर सिंदूर अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इसके बाद तीर्थ परिसर स्थित पावन सरोवर में मां की प्रतिमा और कलश का विसर्जन किया गया। तीर्थ के प्रबंधक शिवस्वरूप टंडन, अनिल कुमार जग्गा और प्रमुख पुजारी विद्यानंद झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धार्मिक प्रक्रिया संपन्न कराई। श्रद्धालुओं ने भावपूर्ण माहौल में मां को विदाई देते हुए अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना की।
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नौ दिनों तक मां भगवती को अर्पित की गई शृंगार सामग्री, चुनरी और अन्य पूजन सामग्री कन्याओं व सुहागिन महिलाओं को वितरित की गई। महोत्सव के दौरान दुर्गा सप्तशती पाठ, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ, भजन संध्या और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। समापन पर शांति पाठ हुआ। श्रद्धालुओं ने मां भगवती से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की। इस दौरान अंज रावल, मीनाक्षी यादव, सरोज, कुसुम, ललिता, वैजूली सिंह, मनीषा सिंह, उषा राठौर, कविल चौहान, लक्ष्मी, पायल, उमा देवी, पुष्पा व यामिनी आदि मौजूद रहीं।
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