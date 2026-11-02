Amroha News: पशु का सिर मिलने के मामले में कार्रवाई नहीं, बजरंग दल कार्यकर्ताओं में आक्रोश

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नगर कोतवाली क्षेत्र के दाऊद सराय रोड पर रविवार सुबह करीब दस बजे शटरिंग की दुकान के पास पशु का कटा सिर मिला था। कार्यकर्ताओं ने इसे गोवंशीय पशु का अवशेष बताते हुए गोकशी की आशंका जताई थी। उनका आरोप था कि रज्जाक चौकी क्षेत्र में गोकशी और अवैध कटान बढ़ने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है।सूचना पर बजरंग दल के विभाग सहमंत्री संभल विपिन शर्मा, तेजिंदर सिंह, आकाश यादव, डॉ. ऋतिक, सचिन समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। उनके पहुंचने से पहले दो युवक अवशेष उठा ले गए थे। कार्यकर्ताओं ने सीसीटीवी फुटेज में युवकों के अवशेष ले जाने की बात कही थी।मौके पर पहुंचे सीओ नौगावां सादात अवधभान भदौरिया और सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने जांच व कार्रवाई का भरोसा दिया था। कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। नगर अध्यक्ष चमन सिंह ने बताया कि सोमवार को कोतवाली का घेराव कर कार्रवाई की मांग करेंगे। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस टीमें जांच कर रही हैं।