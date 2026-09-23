Amroha News: सिबौरा बिजलीघर से जुड़े 14 गांवों में नौ घंटे की कटौती

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डिडौली, रसूलपुर गुर्जर, शेखूपुरा गुर्जर, शहबाजपुर खुर्द, ढेला नंगला, जग्गा नंगला, नीलीखेड़ी, ढकिया चमन, मूढ़ा इम्मा, सिबौरा, जोगीपुरा, मिलक, कटाई और शाहपुर में दिन-रात कई घंटे बिजली कटौती हो रही है। ग्रामीणों ने रोस्टिंग कम कर आपूर्ति सुचारू कराने की मांग की है। एसडीओ अरविंद कुमार ने बताया कि कंट्रोल के आदेश पर रोस्टिंग के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है।........जोया में 61 उपभोक्ताओं के काटे गए कनेक्शनजोया। बिजली निगम ने बकाया बिलों की वसूली को लेकर मंगलवार को अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीम ने बिजली बिल जमा नहीं करने वाले 61 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए। विभागीय टीम ने उपभोक्ताओं से बकाया बिल जमा करने की अपील की। अभियान के दौरान एसडीओ कार्तिक कमल, जेई उदयराज सिंह, टीजी-2 अमित पाल,लाइनमैन संजीव, यासीन,जेई शैलेश यादव, नीतू शर्मा आदि कर्मचारी मौजूद रहे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बकाया बिलों की वसूली के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। संवाद