Amroha News: हस्तांतरण के इंतजार में अमरोहा और नौगावां तहसील के नए भवन

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नौगावां सादात तहसील का अनावासीय व आवासीय भवन गांव बादशाहपुर में बनकर तैयार हो चुका है। इसका निर्माण 1018.65 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस ने कराया। इसमें करीब 769.47 लाख रुपये की लागत से अनावासीय भवनों का निर्माण हुआ है जबकि 249.18 लाख रुपये से आवासीय भवन बनाए गए हैं। शासन की ओर से इसकी जांच के लिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर को थर्ड पार्टी नामित किया था। टीम ने इसकी जांच की और रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी।प्रशासन ने भवन को हस्तांतरण कराने के लिए राजस्व परिषद से पत्राचार किया था। परिषद ने थर्ड पार्टी की जांच के कुछ बिंदुओं में खामियां पकड़ी और उनको दूर कर दोबारा से भेजने के लिए कहा। एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह ने बताया इस संबंध में कार्यदायी संस्था को पत्र भेजा जा चुका है। अमरोहा सदर तहसील के नए भवन का मुख्यमंत्री लोकार्पण कर चुके हैं लेकिन अभी तक भवन नए भवन में शिफ्ट नहीं हो पाया है। पुराना भवन काफी जर्जर हो चुका है। इसकी जांच भी थर्ड पार्टी कर रही है। इसकी रिपोर्ट अभी प्रशासन को नहीं मिली है। गुलड़िया गांव में भवन बनकर तैयार हो चुका है। एडीएम ने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद हस्तांतरण के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।