Amroha News: पुलिस को चकमा देकर कचहरी पहुंचा हत्यारोपी, सरेंडर

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शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसाईखाना (बगला) निवासी अफ्फान कुरैशी (25) की एक सितंबर की रात जट बाजार चौकी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भाई फैजान की तहरीर पर कटकुई निवासी शानदार, कामरान व अरहम, शिवद्वारा निवासी शन्नू और राजू सराय निवासी शहजाद के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस शानदार, कामरान और शन्नू को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि शहजाद और अरहम फरार थे।गिरफ्तारी न होने पर मृतक के परिजनों ने शहर कोतवाल चंद्र प्रकाश शुक्ला से मुलाकात कर दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की थी। इसके बावजूद शहजाद पुलिस के हाथ नहीं लगा और बृहस्पतिवार को कचहरी पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पुलिस की दबिश और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। अब पुलिस के सामने फरार अरहम को गिरफ्तार करने की चुनौती है। सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि विवेचना जारी है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।