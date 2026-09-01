Amroha News: शैक्षिक कागजाें में गड़बडी पर पालिका लिपिक को दी सेवानिवृत्ति

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पालिका के कर लिपिक अजय कुमार को सोमवार को पालिका सभागार में बुलाया गया। यहां उनको पालिकाध्यक्ष राजेंद्री उर्फ उमा देवी और ईओ ललित कुमार आर्य ने जबरन सेवानिवृत्त आदेश बता दिया। इस बाबत पालिकाध्यक्ष व ईओ ने बताया कि कर लिपिक के शैक्षिक कागजातों में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी।अपने कागजातों में दर्शाया था कि वर्ष-1983 में उन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। शैक्षिक कागजातों की जांच के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच समिति गठित की। जांच समिति की जांच में पता चला कि उन्होंने 1983 में ही ज्ञान भारती इंटर कॉलेज में परीक्षा दी जबकि कागजाें में 1983 में बनारस से हाईस्कूल की परीक्षा देने का उल्लेख सामने आया। जांंच समिति की रिपोर्ट पर पालिकाध्यक्ष व ईओ ने कर लिपिक को मार्च-26 में निलंबित कर दिया। अग्रिम कार्यवाही के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय ली। जिला शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय एवं कार्य के प्रति अक्षमता को देखते हुए कर लिपिक को जबरन सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया। संवाद