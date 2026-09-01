Amroha News: हेल्थ रैंकिंग में अमरोहा प्रदेश में सातवें स्थान पर

विज्ञापन

सीएमओ डॉ. रमाकांत सागर ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की एचआईवी जांच और पूर्ण टीकाकरण में अमरोहा ने 100 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। गजरौला और अमरोहा ब्लॉक 0.76 तथा धनौरा 0.74 स्कोर के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वालों में रहे। अमरोहा ब्लॉक चौथे से दूसरे स्थान पर पहुंचा, जबकि गंगेश्वरी की रैंकिंग चौथे से सातवें स्थान पर खिसकी।रैंकिंग में संस्थागत प्रसव, प्रसवपूर्व जांच, गर्भवती महिलाओं की जांच, आशा की उपलब्धता और नवजातों की एचबीएनसी विजिट समेत कई मानक शामिल रहे। कम प्रदर्शन वाले ब्लॉकों में सुधार के लिए विशेष निगरानी की जा रही है।