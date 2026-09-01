फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Amroha is at seventh place in the state in health ranking

Amroha News: हेल्थ रैंकिंग में अमरोहा प्रदेश में सातवें स्थान पर

Tue, 01 Sep 2026 02:02 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Amroha is at seventh place in the state in health ranking
अमरोहा। स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न मानकों पर जारी जुलाई 2026 की हेल्थ रैंकिंग में अमरोहा प्रदेश के 75 जिलों में सातवें स्थान पर रहा। जिले को 0.64 का कंपोजिट स्कोर मिला, जो पिछले महीने से 1.56 प्रतिशत कम है।
विज्ञापन

सीएमओ डॉ. रमाकांत सागर ने बताया कि गर्भवती महिलाओं की एचआईवी जांच और पूर्ण टीकाकरण में अमरोहा ने 100 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। गजरौला और अमरोहा ब्लॉक 0.76 तथा धनौरा 0.74 स्कोर के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वालों में रहे। अमरोहा ब्लॉक चौथे से दूसरे स्थान पर पहुंचा, जबकि गंगेश्वरी की रैंकिंग चौथे से सातवें स्थान पर खिसकी।
विज्ञापन

रैंकिंग में संस्थागत प्रसव, प्रसवपूर्व जांच, गर्भवती महिलाओं की जांच, आशा की उपलब्धता और नवजातों की एचबीएनसी विजिट समेत कई मानक शामिल रहे। कम प्रदर्शन वाले ब्लॉकों में सुधार के लिए विशेष निगरानी की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed