Amroha News: शमी के भाई बोले-उनका काम विकेट लेना, चयन करना समिति का जिम्मा

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संवाद न्यूज एजेंसी से फोन पर बातचीत में शमी के भाई मोहम्मद हसीब ने बताया कि शमी मानते हैं कि खिलाड़ी के हाथ में केवल प्रदर्शन होता है, चयन करना चयन समिति का अधिकार है। उन्हें बाहरी चर्चाओं से फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल उनका ध्यान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और सीमित ओवरों के क्रिकेट पर है।हसीब के मुताबिक, शमी पूरी तरह फिट हैं और मैदान पर उतरकर विकेट लेने को तैयार हैं। करीब 13 साल के अंतरराष्ट्रीय कॅरियर में चोटों और टीम से बाहर होने की चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हर बार दमदार वापसी की। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 229 विकेट दर्ज हैं।शमी का टेस्ट पदार्पण भी यादगार रहा, क्योंकि उन्हें सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने का मौका मिला था। यह सचिन के कॅरियर का आखिरी टेस्ट मैच था। शमी के मुताबिक, सफेद जर्सी पहनकर ड्रेसिंग रूम में बिताए पल हमेशा याद आएंगे।राजनीति में आने की अटकलों पर भी दिया जवाबशमी ने निजी मुलाकातों और राजनीतिक चर्चाओं को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। मोहम्मद हसीब के मुताबिक मोहम्मद शमी के किसी से मुलाकात को अलग नजरिये से देखना उचित नहीं है। फिलहाल राजनीति में आने का शमी का कोई इरादा नहीं है और परिवार का भी कोई सदस्य इस दिशा में विचार नहीं कर रहा है। शमी के इस रुख से साफ है कि टेस्ट क्रिकेट से विदाई के बाद भी उनका ध्यान खेल पर ही केंद्रित है।परिवार से मशविरा करने के बाद लिया था टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसलाअमरोहा। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला अचानक नहीं था। इस पर उन्होंने परिवार और करीबी दोस्तों से सलाह-मशविरा करने के बाद अंतिम मुहर लगाई। शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे दिल्ली से अपने पैतृक गांव सहसपुर अलीनगर स्थित फार्म हाउस पहुंचे शमी ने बड़े भाई हसीब अहमद, मां अंजुम आरा और दोस्तों के साथ लंबी चर्चा की। इसके बाद रात करीब नौ बजे वह वापस दिल्ली रवाना हो गए। परिवार से बातचीत के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने की घोषणा कर दी थी। उनके इस फैसले से क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। शुक्रवार से लेकर सोमवार की देर रात तक सोशल मीडिया पर उनके 13 साल के टेस्ट करियर और शानदार उपलब्धियों की चर्चा होती रही। नवंबर 2023 के वनडे विश्व कप में उनकी घातक गेंदबाजी आज भी प्रशंसकों के जेहन में ताजा है। संवाद