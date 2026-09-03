फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Members of the upper-caste community voiced strong opposition to reservation, demanding that economic status not caste be the criterion.

Amroha News: आरक्षण पर गरजे सवर्ण समाज के लोग, बोले-जाति नहीं आर्थिक आधार हो पैमाना

Thu, 03 Sep 2026 01:51 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 03 Sep 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
Members of the upper-caste community voiced strong opposition to reservation, demanding that economic status not caste be the criterion.
अमरोहा। स्वर्ण समाज के लोगों ने बुधवार को अमरोहा में पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। उन्होंने जातिगत आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित चार सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
विज्ञापन

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आरक्षण का आधार जाति नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। उनका तर्क था कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। इससे जरूरतमंदों को वास्तविक लाभ मिलेगा और सामाजिक समानता बढ़ेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हालिया विवादित नियमों को वापस लेने की मांग भी की गई। एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम को समाप्त करने की मांग भी उठाई गई।
विज्ञापन

समाज ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण आयोग गठित करने की मांग रखी। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्ण समाज के हितों को नीतिगत स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। खासकर युवाओं में इसे लेकर नाराजगी है। सरकार को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रदर्शन में तिलकराज सिंह चौहान, ठाकुर पोपाल सिंह, राजपाल सिंह चौहान, सुधीर कुमार चौहान, दीपक शर्मा और पवन भारद्वाज मौजूद रहे। अतुल राघव, ठाकुर पुनीत पवार, पारस चौहान, विवेक चौहान, पंकज शर्मा और विशाल ठाकुर भी शामिल थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed