फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Man sentenced to ten years in prison for raping a young woman

Amroha News: युवती से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

Sat, 12 Sep 2026 12:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sat, 12 Sep 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
Man sentenced to ten years in prison for raping a young woman
अमरोहा। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी नदीम को दस साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाए जाने के बाद जमानत पर बाहर चल रहे दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
मामला 15 जनवरी 2025 का है। गांव निवासी कारोबारी की 25 वर्षीय बेटी दोपहर के समय घर पर अकेली थी। इसी दौरान मोहल्ले का नदीम घर में घुस आया और युवती के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर उसने शादी करने की बात कही और घटना किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर डिडौली पुलिस ने नदीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। बाद में उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। जमानत मिलने के बाद नदीम फिलहाल जेल से बाहर था।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेश नागर ने पैरवी की। बृहस्पतिवार को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर नदीम को दोषी माना। न्यायालय ने उसे दस साल के कारावास के साथ 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed