Amroha News: सिरसा-उम्मरपुर मार्ग पर तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में खौफ

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उम्मरपुर निवासी रजत सैनी के अनुसार, फाटक पार कर सिरसा-उम्मरपुर मार्ग पर डॉ. हरिकेश के घर के पास तेंदुआ दिखाई दिया था। ग्रामीणों ने खेतों में उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों से क्षेत्र में तेंदुआ दिखाई दे रहा है। इससे किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं और शाम होते ही रास्तों पर आवाजाही कम हो जाती है। लोगों को बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा की चिंता है। उन्होंने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है।डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि सूचना पर टीम भेजी गई है। निगरानी के लिए दो टीमें लगाई हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर पिंजरा लगाया जाएगा।