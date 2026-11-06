Amroha News: दौड़ प्रतियोगिताओं में अंश और राजन ने दो-दो स्पर्धाएं जीतीं

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प्रतियोगिता का शुभारंभ गांव सिनौरा के ग्राम प्रशासक वसीम अहमद और पुरुजीत सिंह ने किया। बालक वर्ग की 50 और 100 मीटर दौड़ में कंपोजिट विद्यालय जीवाई के अंश प्रथम रहे। बालिका वर्ग की दौड़ में इसी विद्यालय की अनमता ने बाजी मारी। जूनियर बालक वर्ग की 100 और 200 मीटर दौड़ में भीकनपुर मुंडा के राजन प्रथम रहे। वहीं, बालिका वर्ग की 200 मीटर दौड़ में बरखेड़ा राजपूत की सुभाना ने पहला स्थान हासिल किया।प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, प्रतिभा निखारने और शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करना रहा। इस दौरान एआरपी भूपेंद्र सिंह, जयदीप चौधरी, मृणाली गोला, वरिष्ठ एनपीआरसी जाकिर हुसैन, पूर्व जिला व्यायाम शिक्षक सुशील नागर, लक्ष्य त्यागी, जमशेद शरीफ और सहरोज आलम मौजूद रहे। प्रतियोगिताओं के संचालन में पूर्व एनपीआरसी अनीस अहमद, अभिषेक कटारिया और अरुणा गोले ने सहयोग किया।