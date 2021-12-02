फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Husband sentenced to seven years in dowry death case

Amroha News: दहेज हत्या में पति को सात साल की सजा

Thu, 10 Sep 2026 12:51 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 10 Sep 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Husband sentenced to seven years in dowry death case
अमरोहा। दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी पति को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर आरोपी के परिवार के चार सदस्यों को दोषमुक्त कर दिया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद जमानत पर चल रहा दोषी पति हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव सदरपुर निवासी हरपाल सिंह ने अपनी बेटी पिंकी की शादी 17 जून 2018 को संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव गहरा डबोई निवासी राहुल के साथ की थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में मोटरसाइकिल और 25 हजार रुपये की मांग को लेकर पिंकी को प्रताड़ित करते थे। कई बार पंचायत होने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ।
विज्ञापन

26 अगस्त 2018 को रक्षाबंधन के दिन राहुल पिंकी को लेकर सदरपुर आया था। शराब के नशे में उसने रुपये की मांग की। विरोध करने पर पिंकी के साथ मारपीट की और वहां से जाने लगा। पिंकी भी उसके पीछे चल दी। परिवार के लोग तलाश करते हुए रहमापुर खालसा जाने वाले रास्ते के किनारे बाग में पहुंचे तो इससे पहले राहुल ने पिंकी को मार डाला।
विज्ञापन
विज्ञापन

परिजनों को आता देखकर राहुल मौके से भाग निकला। मामले में हरपाल सिंह की तहरीर पर रजबपुर पुलिस ने राहुल, उसके भाई पप्पू और सोनू, पिता चंद्रपाल तथा मां वीरो के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। बाद में सभी जमानत पर बाहर थे। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत में हुई।

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेश नागर ने पैरवी की। मंगलवार को अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राहुल को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माने लगाया। वहीं साक्ष्य के अभाव में पप्पू, सोनू, चंद्रपाल और वीरो को दोषमुक्त कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed