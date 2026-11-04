Amroha News: चाकू लेकर घर के सामने पहुंचा युवक, दी जान से मारने की धमकी

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गांव निवासी यश कुमार के मुताबिक, 30 अक्तूबर की रात करीब 8:30 बजे वह परिजनों के साथ घर पर था। तभी गांव के चंद्रशेखर और बब्लू घर के बाहर आकर पुरानी रंजिश में गाली-गलौज करने लगे। सीसीटीवी कैमरे में देखने पर बब्लू के हाथ में चाकू दिखाई दिया। आरोप है कि दोनों ने जान से मारने की धमकी भी दी। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि तहरीर पर सकतपुर निवासी चंद्रशेखर और बब्लू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। संवाद