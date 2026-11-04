Amroha News: एक करोड़ की डकैती में आरोपियों की तलाश में हरियाणा पुलिस की दबिश

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फरीदाबाद के धौज थाना क्षेत्र के फतेहपुर तगा गांव में 25-26 सितंबर की रात बदमाशों ने पूर्व सरपंच और प्रॉपर्टी डीलर अब्दुल कदीम के परिवार को बंधक बनाकर 1.04 करोड़ रुपये लूटे थे। हरियाणा पुलिस अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें एक फरीदाबाद और तीन अमरोहा के हैं।गजरौला इंस्पेक्टर पंकज तोमर ने बताया कि अमरोहा के आरोपियों में मिठेपुर निवासी हैदर अली उर्फ इमामुद्दीन, डिडौली निवासी मो. आरिफ और फतेहपुर माफी निवासी मोसीब आलम शामिल हैं। डकैती की साजिश में शामिल पड़ोसी साहुन खान अमरोहा के पपसरा खादर निवासी लियाकत के संपर्क में था। लियाकत फिलहाल जेल में है। अन्य आरोपियों की तलाश में हरियाणा पुलिस ने गजरौला क्षेत्र में दबिश दी। इससे पहले थाने में आमद भी कराई गई थी।