Amroha News: श्रद्धा और उल्लास से मनाया गोवर्धन पूजा का पर्व

विज्ञापन



पंडित आशुतोष त्रिवेदी ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है, जिसे अन्नकूट उत्सव भी कहते हैं। इस दिन गोमाता की पूजा का विशेष महत्व है। गाय को गंगा के समान पवित्र और देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत और गोमाता की पूजा के लिए प्रेरित किया था। इससे नाराज इंद्र ने मूसलाधार बारिश की तो श्रीकृष्ण ने सात दिन तक गोवर्धन पर्वत छोटी अंगुली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। तभी से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव की परंपरा चली आ रही है।

विज्ञापन

अमरोहा। जिलेभर में सोमवार को गोवर्धन पूजा श्रद्धा और उल्लास से मनाई गई। घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा-अर्चना की गई। लोगों ने भगवान श्रीकृष्ण और गोमाता को प्रसाद चढ़ाकर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। बुजुर्गों ने बच्चों को दक्षिणा देकर परंपरा निभाई। घरों में पकवान बनाए गए और देर शाम तक भक्तिमय माहौल रहा।