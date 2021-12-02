Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   A gathering held in memory of Jaun Elia

Amroha News: जौन एलिया की याद में सजी महफिल, मुशायरे में गूंजे अदब के रंग

Tue, 10 Nov 2026 12:10 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
A gathering held in memory of Jaun Elia
अमरोहा। उर्दू दिवस और मशहूर शायर जौन एलिया की पुण्यतिथि पर शहर में अदब व शायरी की महफिल सजी। सांस्कृतिक संस्थाओं की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में शायरों और साहित्य प्रेमियों ने जौन एलिया को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साहित्यिक योगदान और बेबाक अंदाज को याद करते हुए वक्ताओं ने उनके साथ जुड़ी यादें साझा कीं।
विज्ञापन

सांस्कृतिक संस्था बज्मे सादेकैन की ओर से मोहल्ला बगला स्थित कार्यालय पर मुशायरा आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता डॉ. आतिफ खान ने की, जबकि संचालन अरमान साहिल ने किया। मुशायरे में फ़राज़ अर्शी, फरोग अहसन खान, अशरफ फराज, जिया काजमी, कौकब अमरोहवी, शाहनवाज तकी, सैफ आबिदी और सामी अमरोहवी ने अपना कलाम पेश कर वाहवाही बटोरी। अंत में रामिश वली ने सभी का आभार जताया।
विज्ञापन

वहीं, इलायची क्लब की ओर से आयोजित स्मरण सभा में जौन एलिया के पुराने साथी इंजीनियर एजाज हैदर, प्रोफेसर नाशिर नकवी और इस्लाम आलमी ने उनसे जुड़ी पुरानी यादें साझा कीं। सरदार प्रहलाद सिंह, नवाब मुराद अली खां, रजा कमाल नकवी, मास्टर महताब हुसैन, गुलजार अमरोहवी और महबूब जैदी ने भी विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि जौन एलिया की शायरी और उनका अनूठा अंदाज हमेशा साहित्य प्रेमियों के दिलों में जीवित रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed