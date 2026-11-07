Amroha News: जिले में 15 स्थानों पर सजने लगा पटाखा बाजार

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एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि जिले के नगरों और कस्बों में अस्थायी पटाखा बाजार के लिए स्थान चिह्नित किए हैं। निरीक्षण में अनुपयुक्त पाए जाने वाले स्थानों पर बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है। निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए और अग्निशमन के समुचित इंतजाम किए जाएं। आतिशबाजी के प्रदर्शन और बिक्री में एनजीटी तथा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।यहां लगेंगे पटाखा बाजारअमरोहा नगर: सिटी हॉस्पिटल के पास कैलसा रोडअमरोहा देहात: कैलसा बॉर्डर बुद्ध बाजार, मालीखेड़ा स्टेडियमडिडौली: श्रीधर मिल्क इकौंदा रोड जोयारजबपुर: शनिवार बाजार गांव रजबपुरनौगावां सादात: शौहरत इंटर कॉलेज का मैदानगजरौला: रमाबाई डिग्री कॉलेज का मैदानमंडी धनौरा: रामलीला मैदान कस्बा धनौराबछरायूं: राजकीय बालिका छात्रावास का खाली मैदानहसनपुर: सुखदेवी इंटर कॉलेज का मैदानसैदनगली: श्री सत्यम गुप्ता का खाली मैदान, रविवार बाजार का मैदान टीपू चौकआदमपुर: रामलीला मैदानढबारसी: रविवार बाजार का मैदानरहरा: प्रकाशवीर शास्त्री इंटर कॉलेज का मैदान