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Amroha News: रुई के गोदाम में लगी आग, माल जलकर राख

Sat, 31 Oct 2026 02:29 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:29 AM IST
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Fire breaks out in cotton warehouse; stock reduced to ashes
डिडौली। सैंतली-डिडौली मार्ग स्थित खेतों में बने रुई के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख राहगीरों ने गोदाम मालिक को फोन कर सूचना दी। जब तक वह मौके पर पहुंचे, गोदाम में रखी रुई जलकर राख हो चुकी थी। हादसे में करीब एक लाख रुपये का नुकसान बताया जा रहा है।
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डिडौली निवासी मुस्तफा रुई का कारोबार करते हैं। उन्होंने डिडौली-सैंतली मार्ग स्थित खेत में गोदाम बना रखा है। शुक्रवार को अचानक गोदाम में आग लग गई। धुआं और लपटें उठती देख राहगीरों ने मुस्तफा को जानकारी दी। वह आनन-फानन मौके पर पहुंचे और डायल 112 पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही गोदाम में रखी रुई जल चुकी थी। सीओ सिटी डॉ. डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। जांच की जा रही है। अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई है।
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