Amroha News: 498 फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी करने में आईटी एक्ट में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि तोफापुर ग्राम पंचायत के सचिव अमरजीत सिंह अपर जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) ग्रामीण के रूप में भी नामित हैं। प्रमाणपत्र जारी करने की आईडी उन्हीं के जिम्मे है। सचिव के मुताबिक, उनकी आईडी करीब एक सप्ताह से निष्क्रिय थी। उन्होंने सीएमओ कार्यालय में शिकायत भी की थी। 12 अक्तूबर को आईडी सक्रिय हुई। 14 अक्तूबर को जांच करने पर पता चला कि छह और सात अक्तूबर को 498 जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए थे।जांच में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, चंदौली, फर्रुखाबाद, कानपुर, बलिया, प्रतापगढ़, बुलंदशहर, गौतमबुद्ध नगर, शाहजहांपुर और जौनपुर समेत 11 जिलों के लोगों के नाम सामने आए। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, चंडीगढ़ और सिक्किम समेत अन्य राज्यों के लोगों के नाम पर भी प्रमाणपत्र जारी हुए।सचिव का दावा है कि छह और सात अक्तूबर को उनकी आईडी निष्क्रिय थी। उन्होंने पहले तहरीर दी थी, लेकिन इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने उच्चाधिकारियों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कहकर उसे वापस कर दिया था। शुक्रवार देर रात जोया ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी राजवीर सिंह की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।अपराध निरीक्षक राशिद अख्तर ने बताया कि आईडी हैक करने के तरीके और प्रमाणपत्र जारी करने में इस्तेमाल की गई जानकारी की जांच की जा रही है। जल्द ही मामले का राजफाश किया जाएगा। संवाद