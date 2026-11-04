Amroha News: किसान की मौत में पिता ने परिवार के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप

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जिला संभल के थाना एचौड़ा कंबोह क्षेत्र के गांव धारंगपुर निवासी सतपाल सिंह ने तहरीर में बताया कि उनका बेटा नानक करीब 20 साल से ससुराल गुलामपुर में परिवार सहित रह रहा था। 31 अक्टूबर दोपहर करीब 12 बजे उसका शव गांव के पास खेत में पेड़ से लटका मिला था।सतपाल का आरोप है कि घटना से पहले परिवार के लोगों ने नानक के साथ मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव पेड़ पर लटका दिया। नानक ने करीब तीन महीने पहले बेटे विपिन की शादी की थी। पिता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। संवाद