फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Father accuses family members of murder in farmer's death

Amroha News: किसान की मौत में पिता ने परिवार के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप

Wed, 04 Nov 2026 02:31 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Father accuses family members of murder in farmer's death
हसनपुर(अमरोहा)। कोतवाली क्षेत्र के गांव गुलामपुर में किसान नानक की मौत के मामले में उसके पिता ने परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन

जिला संभल के थाना एचौड़ा कंबोह क्षेत्र के गांव धारंगपुर निवासी सतपाल सिंह ने तहरीर में बताया कि उनका बेटा नानक करीब 20 साल से ससुराल गुलामपुर में परिवार सहित रह रहा था। 31 अक्टूबर दोपहर करीब 12 बजे उसका शव गांव के पास खेत में पेड़ से लटका मिला था।
विज्ञापन

सतपाल का आरोप है कि घटना से पहले परिवार के लोगों ने नानक के साथ मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव पेड़ पर लटका दिया। नानक ने करीब तीन महीने पहले बेटे विपिन की शादी की थी। पिता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed