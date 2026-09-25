फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Farmhouse owner and MLA Umesh Sharma will also be questioned.

Amroha News: फार्म हाउस मालिक विधायक उमेश शर्मा से भी होगी पूछताछ

Fri, 25 Sep 2026 02:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
Farmhouse owner and MLA Umesh Sharma will also be questioned.
अमरोहा। पुलिस की विवेचना में फार्म हाउस के मालिक विधायक उमेश शर्मा के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि घटना विधायक के फार्म हाउस में हुई है। इसी कारण विवेचना के दौरान फार्म हाउस से जुड़ी व्यवस्थाओं और घटना के संबंध में विधायक से पूछताछ की जाएगी। एसपी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल घटना में विधायक की कोई संलिप्तता नहीं है। फार्म हाउस के मालिक होने के नाते उनका बयान विवेचना का हिस्सा होगा। पुलिस फार्म हाउस में आने-जाने वालों और वहां मौजूद व्यवस्थाओं से संबंधित अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। संवाद
विज्ञापन

------------------
सपा प्रमुख अखिलेश यादव का हमला, बोले- जिसका शासन अपराध पर टिका, उसकी पुलिस भी भ्रष्ट
हसनपुर। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में उत्तराखंड के विधायक के फार्म हाउस में हरियाणा की युवती से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। घटना में पुलिसकर्मियों और सीआरपीएफ जवानों की संलिप्तता सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार की कानून-व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, जिसका शासन ही अपराध पर टिका हो, उसकी पुलिस भी हर तरह से भ्रष्ट हो जाती है। अमरोहा में एक युवती के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म पुलिस पर लगा ऐसा दाग है, जिसे किसी का संरक्षण भी नहीं बचा पाएगा। आरोपियों पर ऐतिहासिक कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक से जुड़े फार्म हाउस पर गैंगरेप की खबर सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने के बाद विपक्ष पूरी तरह हमलावर हो गया है। सपा अध्यक्ष ने सरकार से मामले में निष्पक्ष और कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। संवाद
विज्ञापन

-----------------------
सोशल मीडिया पर तैरती रहीं सामूहिक दुष्कर्म व खाकी को शर्मसार करने वाली खबरें
हसनपुर (अमरोहा)। अमरोहा जनपद के हसनपुर क्षेत्र स्थित विधायक के फार्म हाउस में युवती से सामूहिक दुष्कर्म और खाकी के शर्मसार होने की खबरें दिनभर सोशल मीडिया पर तैरती रहीं। मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्टों ने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


वायरल खबरों के अनुसार, गृह मंत्रालय की फर्जी जांच का झांसा देकर दरोगा और जवानों ने फार्म हाउस में कमरा हासिल किया था, जहां हरियाणा की एक युवती के साथ दरिंदगी की गई। पीड़िता ने किसी तरह पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देकर खुद को बचाया। सोशल मीडिया पर उठते सवालों के बीच हरकत में आई अमरोहा पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दरोगा संजय तोमर, सिपाही प्रमोद और सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर लालाराम यादव व सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल मोहित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर चुकी है। खाकी पर लगे इस दाग को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed