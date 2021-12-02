Amroha News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार किसान की मौत

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अतरासी गांव निवासी जमायत अली किसान हैं। उनके पांच बेटों में दूसरे नंबर का 29 वर्षीय बेटा निजामुद्दीन भी खेतीबाड़ी करते थे। उसके परिवार में पत्नी के अलावा तीन बेटियां और दो बेटे हैं। परिजनों के मुताबिक मंगलवार शाम निजामुद्दीन किसी काम से अमरोहा गए थे। देर रात वह बाइक से घर लौट रहे थे। अमरोहा-अतरासी मार्ग पर गांव कलाली के सामने पहुंचते ही तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि निजामुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार के लोग रोते-बिलखते घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्हें अस्पताल ले गए। जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिजनों में चीख-पुकार मच गई।वर्जनमामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश कर रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। -डॉ. प्रदीप कुमार, सीओ सिटी