फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Farmer dies following injection from quack; rain

Amroha News: झोलाछाप के इंजेक्शन लगाते ही किसान की मौत, हंगामा

Tue, 03 Nov 2026 02:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Farmer dies following injection from quack; rain
आदमपुर(अमरोहा)। सीने में दर्द होने की शिकायत पर गांव में एक झोलाछाप से दवाई लेने पहुंचे किसान की इंजेक्शन लगते ही मौत हो गई। परिजनों ने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर शांत कराया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन

बता दें कि गांव बहादरपुर मिश्र में किसान नेत्रपाल (38) अपने परिवार के साथ रहते थे। नेत्रपाल के बेटे ओमजीत ने बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे सीने में दर्द होने पर वह अपने पिता नेत्रपाल को गांव में ही एक झोलाछाप के पास लेकर गए थे। वहां दर्द रोकने के लिए झोलाछाप ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया। बताते हैं कि इंजेक्शन लगाने के कुछ सेकंड बाद ही उनके मुंह से झाग आना शुरू हो गया और कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन

बड़ी बात यह है कि किसान नेत्रपाल घर से खुद पैदल चलकर दवा लेने गए थे। किसान की मौत की खबर मिलते ही परिजन व ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिवार के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मृतक किसान अपने पीछे पत्नी और चार बच्चे छोड़ गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीएचसी रहरा के प्रभारी डॉ. मुदित गौतम का कहना है कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। वहीं, सीओ पंकज कुमार त्यागी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed