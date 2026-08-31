सराफा व्यापारियों का शोषण बर्दाश्त नहीं : श्याम सुंदर
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:44 AM IST
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मंडी धनौरा। स्वर्णकार समाज की बैठक मोहल्ला चामुंडा स्थित एक व्यापारी के प्रतिष्ठान पर हुई। अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा ने कहा कि सराफा व्यापारियों का शोषण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज अपने हितों के लिए संघर्ष करता रहेगा।
उन्होंने कहा कि सराफा व्यापारियों की जांच से पहले अधिकारियों को संगठन के पदाधिकारियों को सूचना देनी चाहिए। बैठक में सरकार से माटी कला बोर्ड की तर्ज पर स्वर्णकार कला बोर्ड गठित करने और कारोबारियों को शस्त्र लाइसेंस में प्राथमिकता देने की मांग की गई।
वक्ताओं ने कहा कि सराफा कारोबार जोखिम भरा है, इसलिए व्यापारियों की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्वर्णकार कला बोर्ड बनने से पारंपरिक हुनर को बढ़ावा देने के साथ कारीगरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। बैठक में ललित वर्मा, शशि वर्मा, आकाश वर्मा, अरविंद वर्मा, अरुण वर्मा, सागर वर्मा और नवनीत वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
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उन्होंने कहा कि सराफा व्यापारियों की जांच से पहले अधिकारियों को संगठन के पदाधिकारियों को सूचना देनी चाहिए। बैठक में सरकार से माटी कला बोर्ड की तर्ज पर स्वर्णकार कला बोर्ड गठित करने और कारोबारियों को शस्त्र लाइसेंस में प्राथमिकता देने की मांग की गई।
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वक्ताओं ने कहा कि सराफा कारोबार जोखिम भरा है, इसलिए व्यापारियों की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्वर्णकार कला बोर्ड बनने से पारंपरिक हुनर को बढ़ावा देने के साथ कारीगरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। बैठक में ललित वर्मा, शशि वर्मा, आकाश वर्मा, अरविंद वर्मा, अरुण वर्मा, सागर वर्मा और नवनीत वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
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