Amroha News: उफनती गंगा नदी व बाहे नदी से मुकारमपुर व इब्राहीमपुर में कटान शुरू

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ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बावजूद प्रशासन ने कटान रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तटबंध का काम अधूरा होने के कारण गंगा नदी का पानी खादर क्षेत्र के करीब 18 गांवों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। शुक्रवार को बाहे नदी ने मुकारमपुर व इब्राहिमपुर में तेजी से कटान शुरू कर दिया। मुकारमपुर के ग्राम प्रधान पति राजपाल सिंह ने बताया कि बाहे नदी के पानी से कटान गांव तक पहुंच गया है। जल्द कटान रोकने के प्रयास नहीं किए गए तो कई ग्रामीण बेघर हो जाएंगे। ग्राम इब्राहिमपुर में भी पानी तेजी से कटान कर रहा है। ग्राम प्रधान जबर सिंह का कहना है कि कटान रोकने के लिए प्रशासन को सूचना दी गई थी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संवाद

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मंडी धनौरा। बिजनौर बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से खादर क्षेत्र के गांवों में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई हैं। उफनती गंगा नदी व बाहे नदी के पानी से ग्राम मुकारमपुर व इब्राहिमपुर में तेजी से कटान हो रहा है। ग्रामीणों को अपने आशियाने पानी में समाने का डर सता रहा है।