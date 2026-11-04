फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Diwali: District divided into four zones and 12 sectorsDiwali: District divided into four zones and 12 sectors

दीपावली : चार जोन और 12 सेक्टर में बंटा जिला

Wed, 04 Nov 2026 02:28 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Diwali: District divided into four zones and 12 sectorsDiwali: District divided into four zones and 12 sectors
अमरोहा। दिवाली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा का खाका तैयार कर लिया है। जिलेभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए जनपद को चार जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है। होटल, ढाबों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और प्रमुख बाजारों में संदिग्धों की तलाश के लिए चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ही सादी वर्दी में भी पुलिस निगरानी करेगी।
विज्ञापन

इस साल छह नवंबर को धनतेरस है सात नवंबर को छोटी दिवाली और आठ नवंबर को बड़ी दिवाली मनाई जाएगी। इसके बाद नौ नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी और 10 नवंबर को भैया दूज को त्योहार मनाया जाएगा। त्योहार के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिले में 50 स्थानों पर अस्थायी पुलिस पिकेट बनाई गई हैं। यहां पुलिसकर्मियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा मुख्य बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर पीएसी तैनात की गई है। ऊंची इमारतों पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो दूर से ही गतिविधियों पर नजर रखेंगे।
विज्ञापन

एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। सभी थाना प्रभारी और सीओ अपनी-अपनी टीमों के साथ क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं। रात के समय निगरानी बढ़ाई गई है। होटल, ढाबों और रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के साथ उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि धनतेरस से लेकर तीन नवंबर की देर रात तक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बाजारों में किसी भी तरह की अव्यवस्था और असामाजिक गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी। अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का जोर त्योहार के दौरान भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोकने पर है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed