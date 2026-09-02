Amroha News: पटियाला में होने वाले नेशनल कैंप के लिए दिव्यांशी का चयन
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:18 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:18 AM IST
विज्ञापन
अमरोहा। स्पोर्ट्स अकादमी की प्रतिभाशाली बॉक्सर दिव्यांशी सैनी ने यू-19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के चयन ट्रायल में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल कर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। दिव्यांशी का चयन पटियाला में आयोजित होने वाले नेशनल कैंप के लिए हुआ है। उन्होंने इससे पहले भी बॉक्सिंग में 12 गोल्ड चार सिल्वर और दो कांस्य पदक हासिल कर चुकी हैं। वह राज्य स्तर पर लगातार पांच बार गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। उनकी इस उपलब्धि से परिजनों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। संवाद
विज्ञापन