Amroha News: झारखंड में तैनात सीआरपीएफकर्मी की ड्यूटी के दौरान हार्टअटैक से मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 17 Sep 2026 02:11 AM IST
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हसनपुर (अमरोहा)। तहसील क्षेत्र के गांव दौलतपुर कला निवासी सीआरपीएफ जवान सुनील गुर्जर (35) का बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे झारखंड में ड्यूटी के दौरान हार्टअटैक से निधन हो गया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
परिवार के लोकेश विधुड़ी ने बताया कि दिवंगत जयपाल सिंह के बेटा सुनील गुर्जर झारखंड में सीआरपीएफ में तैनात थे। बुधवार दोपहर अचानक सीने में तेज दर्द उठने के बाद उन्हें सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुनील गुर्जर अपने पीछे पत्नी पूनम देवी, बेटे हर्ष और बेटी तनिष्का को रोता-बिलखता छोड़ गए हैं। पत्नी और बच्चे गांव दौलतपुर कला में ही रहते हैं। जवान के निधन से भाई हितेश भाटी, सतपाल सिंह, दिनेश सिंह और वेदपाल भाटी सहित पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की सूचना के बाद से परिजन और ग्रामीण पार्थिव शरीर के पैतृक गांव पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।
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परिवार के लोकेश विधुड़ी ने बताया कि दिवंगत जयपाल सिंह के बेटा सुनील गुर्जर झारखंड में सीआरपीएफ में तैनात थे। बुधवार दोपहर अचानक सीने में तेज दर्द उठने के बाद उन्हें सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुनील गुर्जर अपने पीछे पत्नी पूनम देवी, बेटे हर्ष और बेटी तनिष्का को रोता-बिलखता छोड़ गए हैं। पत्नी और बच्चे गांव दौलतपुर कला में ही रहते हैं। जवान के निधन से भाई हितेश भाटी, सतपाल सिंह, दिनेश सिंह और वेदपाल भाटी सहित पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की सूचना के बाद से परिजन और ग्रामीण पार्थिव शरीर के पैतृक गांव पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।
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