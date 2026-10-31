Amroha News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 12 हजार रुपये जुर्माना

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मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। किसान की बेटी एक युवती के पास सिलाई-कढ़ाई सीखने जाती थी। इसी दौरान युवती के भाई मोहम्मद उर्फ मोहम्मद हसन ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। आरोप है कि वह पीड़िता पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। 18 अप्रैल 2024 की रात करीब डेढ़ बजे वह घर में घुस आया और युवती से दुष्कर्म किया। शोर सुनकर परिजन पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला।पीड़िता का रिश्ता पहले से तय था, लेकिन आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो मंगेतर को भेज दी, जिससे रिश्ता टूट गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष से एडीजीसी देवेश नगर ने पैरवी की। शुक्रवार को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने मोहम्मद उर्फ मोहम्मद हसन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।