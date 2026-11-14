Amroha News: गढ़ मेले की तैयारियों का जायजा लेने आज आ रहे मुख्यमंत्री, अमरोहा प्रशासन भी अलर्ट

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मुख्यमंत्री मेला स्थल पर अमरोहा और हापुड़ के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल से लेकर आसपास के रास्तों तक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे गाजियाबाद से लठीरा कच्चा घाट पर पहुंचेगा। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए अमरोहा जिले के अधिकारी भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। यह मेला गंगा के दोनों किनारों पर लगता है।इस बार दोनों मेलों को जोड़ने के लिए पैंटून पुल का भी निर्माण कराया जा रहा है। तिगरी मेले में करीब 30 से 40 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान को देखते हुए व्यवस्थाओं को समय से पूरा किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेलिकाॅप्टर से भी तिगरी मेले का हवाई निरीक्षण कर सकते हैं। सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है।डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि शनिवार को मुख्यमंत्री हापुड़ जनपद में आ रहे हैं। वह गंगा मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। जिसमें अमरोहा के अधिकारी भी शामिल होंगे। मेले को लेकर एक बुकलेट तैयार की गई है।