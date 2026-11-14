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Amroha News: गढ़ मेले की तैयारियों का जायजा लेने आज आ रहे मुख्यमंत्री, अमरोहा प्रशासन भी अलर्ट

Sat, 14 Nov 2026 01:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:43 AM IST
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Chief Minister arriving today to review preparations for Garh Mela; Amroha administration also on alert
अमरोहा। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार हापुड़ जनपद में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री करीब एक घंटे तक वहां पर रहेंगे। उनके आगमन को लेकर अमरोहा प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। गढ़मुक्तेश्वर के लठीरा कच्चा घाट पर हैलीपैड बनाया गया है। यहीं पर मुख्यमंत्री गंगा घाट और अन्य व्यवस्थाओं का करीब दस मिनट तक निरीक्षण करेंगे।
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मुख्यमंत्री मेला स्थल पर अमरोहा और हापुड़ के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल से लेकर आसपास के रास्तों तक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे गाजियाबाद से लठीरा कच्चा घाट पर पहुंचेगा। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए अमरोहा जिले के अधिकारी भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। यह मेला गंगा के दोनों किनारों पर लगता है।
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इस बार दोनों मेलों को जोड़ने के लिए पैंटून पुल का भी निर्माण कराया जा रहा है। तिगरी मेले में करीब 30 से 40 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान को देखते हुए व्यवस्थाओं को समय से पूरा किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेलिकाॅप्टर से भी तिगरी मेले का हवाई निरीक्षण कर सकते हैं। सभी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है।
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डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने बताया कि शनिवार को मुख्यमंत्री हापुड़ जनपद में आ रहे हैं। वह गंगा मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। जिसमें अमरोहा के अधिकारी भी शामिल होंगे। मेले को लेकर एक बुकलेट तैयार की गई है।
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